В Азербайджане рассказали об объёмах торговли с Россией

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству сообщил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2018 году составил $2,5 млрд.

«В прошлом году объём торговли между нашими странами составил $2,5 млрд, и осуществляемые в этой области последовательные и системные меры дают полное основание говорить, что в 2019 году товарооборот составит $3 млрд», — заявил Мустафаев.

По его словам, этот вопрос является одним из направлений, которому «уделяется наибольшее внимание» на заседаниях межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Ранее Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане.