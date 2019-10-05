В Азербайджане рассказали об объёмах торговли с Россией
- РИА Новости
«В прошлом году объём торговли между нашими странами составил $2,5 млрд, и осуществляемые в этой области последовательные и системные меры дают полное основание говорить, что в 2019 году товарооборот составит $3 млрд», — заявил Мустафаев.
По его словам, этот вопрос является одним из направлений, которому «уделяется наибольшее внимание» на заседаниях межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Ранее Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане.