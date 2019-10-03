Россия предложила построить АЭС в Азербайджане
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- РИА Новости
«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнёр. Мы предлагаем мощную станцию», — цитирует РИА Новости Лихачёва.
По его словам, «специфика Азербайджана состоит в том, что растёт серьёзно потребление». Он отметил, что «за 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, и это очень много».
В начале апреля российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую».