Россия предложила построить АЭС в Азербайджане

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане.
Россия предложила построить АЭС в Азербайджане
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнёр. Мы предлагаем мощную станцию», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

По его словам, «специфика Азербайджана состоит в том, что растёт серьёзно потребление». Он отметил, что «за 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, и это очень много».

В начале апреля российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую».

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