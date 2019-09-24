В «Росатоме» рассказали о степени готовности первого блока БелАЭС

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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв встретился с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, на встрече также присутствовал министр энергетики республики Виктор Каранкевич.
В «Росатоме» рассказали о степени готовности первого блока БелАЭС
  • © Юлия Чичерина
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго Белоруссии.

«По оценке руководителя госкорпорации «Росатом» первый энергоблок находится в высшей степени технической готовности», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что стороны выработали «решения по дальнейшему взаимодействию по вводу в работу первого энергоблока и продолжению сооружения второго энергоблока».

В начале апреля российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую».

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