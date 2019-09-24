В «Росатоме» рассказали о степени готовности первого блока БелАЭС
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго Белоруссии.
«По оценке руководителя госкорпорации «Росатом» первый энергоблок находится в высшей степени технической готовности», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что стороны выработали «решения по дальнейшему взаимодействию по вводу в работу первого энергоблока и продолжению сооружения второго энергоблока».
В начале апреля российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую».