Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.

«Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей — в первую очередь США, во вторую — Канады и Британии — относительно якобы имевшей место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса», — сказала Захарова.

По её словам, «пытаться играть на столь чувствительной теме просто недостойно и кощунственно».

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что «причастные к российским спецслужбам» хакеры якобы «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у России нет нужды красть разработки вакцин от коронавируса в Британии.