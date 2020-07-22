Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США

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Конгрессмены палаты представителей США одобрили проект оборонного бюджета на 2021 год, в котором прописаны расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США
  • Reuters

Как сообщает The Hill, поддержку проекту выразили 295 конгрессменов, в то время как против его принятия проголосовали 125 членов американской палаты представителей.

Ранее палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.

16 июля представители Республиканской и Демократической партий комитета по иностранным делам сената поддержали заявление госсекретаря Майка Помпео о возможных санкциях против компаний, причастных к газопроводам.

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