В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2»

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Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.
В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, инициатива направлена на усиление уже действующих санкционных мер в отношении СП-2 и «Турецкого потока».

В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий год, который обязывает администрацию ввести санкции против данных проектов.

В поправке речь идёт о рестрикциях, направленных на иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб.

Ранее представители Республиканской и Демократической партий комитета по иностранным делам сената поддержали заявление госсекретаря Майка Помпео о возможных санкциях против компаний, причастных к газопроводам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность угрозами Вашингтона.

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