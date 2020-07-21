Число выявленных случаев COVID-19 в мире за сутки выросло на 213 тысяч
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 213 637 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, умерли 4083 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14 562 550.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.