Число выявленных случаев COVID-19 в мире за сутки выросло на 213 тысяч

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Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 213 637 и превысило 14,5 млн.
Число выявленных случаев COVID-19 в мире за сутки выросло на 213 тысяч
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 213 637 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, умерли 4083 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14 562 550.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

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