Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии

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Турция будет сохранять присутствие в Сирии до тех пор, пока сирийский народ «не обретёт свободу и безопасность», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии
  • Reuters

Его слова приводит агентство Anadolu.

В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.

Он также отметил, что Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции. По его словам, в Турции много этнических сирийцев, а в Сирии — много этнических турок.

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