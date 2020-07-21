Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии

Турция будет сохранять присутствие в Сирии до тех пор, пока сирийский народ «не обретёт свободу и безопасность», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Его слова приводит агентство Anadolu.

Президент Эрдоган заявил, что Турция останется в Сирии до тех пор, пока сирийский народ не обретет свободу и безопасность. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) July 21, 2020

В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.

Он также отметил, что Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции. По его словам, в Турции много этнических сирийцев, а в Сирии — много этнических турок.