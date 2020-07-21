Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии
- Reuters
Его слова приводит агентство Anadolu.
Президент Эрдоган заявил, что Турция останется в Сирии до тех пор, пока сирийский народ не обретет свободу и безопасность.— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) July 21, 2020
В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.
Он также отметил, что Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции. По его словам, в Турции много этнических сирийцев, а в Сирии — много этнических турок.