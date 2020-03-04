Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

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Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил сирийский лидер Башар Асад.
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
  • © SANA
  • AFP

«Мы говорим о турках как о братском народе. Я сейчас спрашиваю турецкий народ: «Какая у вас проблема с Сирией?». Что это за проблема, ради которой должны умирать граждане Турции? Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции во время войны или до войны? Его нет и не было», — сказал он.

Как отметил глава государства, есть сирийско-турецкие браки, семьи, жизненные общие интересы.

«В Турции много этнических сирийцев, а в Сирии — много этнических турок. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически, поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьёзные разногласия», — добавил Асад.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии.

Как отмечал в конце февраля Эрдоган, он предложил Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.

По его словам, Турция вошла в Сирию «не по приглашению» Асада, а «по приглашению сирийского народа».

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