Эрдоган планирует согласовать в Москве прекращение огня в САР
- Reuters
«Переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии», — приводит слова Эрдогана Anadolu.
Также турецкий лидер заявил, что запросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в провинции Идлиб в Сирии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 5 марта Путин и Эрдоган обсудят в Москве урегулирование в Сирии с учётом обострения в идлибской зоне деэскалации.