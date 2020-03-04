Эрдоган планирует согласовать в Москве прекращение огня в САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, которые запланированы на 5 марта, должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии.

«Переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии», — приводит слова Эрдогана Anadolu.

Также турецкий лидер заявил, что запросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в провинции Идлиб в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 5 марта Путин и Эрдоган обсудят в Москве урегулирование в Сирии с учётом обострения в идлибской зоне деэскалации.