Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.

«Я передал наши запросы Трампу», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон желает предоставить Анкаре поддержку в связи с обострением в Идлибе.

По его словам, речь идёт об амуниции.

Ситуация обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск в Сирии. Армия САР открыла ответный огонь.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.