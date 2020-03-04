Асад связал активность Турции в Сирии с влиянием США
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«С военной точки зрения, первоначальная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, очевидно, по указке американцев. В этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов», — цитирует его ТАСС.
Ранее Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции.
В феврале Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.