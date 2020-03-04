Асад связал активность Турции в Сирии с влиянием США

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия-24» высказал мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решился на активные действия в САР по приказу американских властей.

«С военной точки зрения, первоначальная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, очевидно, по указке американцев. В этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции.

В феврале Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.