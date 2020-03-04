Асад связал активность Турции в Сирии с влиянием США

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Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия-24» высказал мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решился на активные действия в САР по приказу американских властей.
Асад связал активность Турции в Сирии с влиянием США
  • © Пресс-служба президента Сирии

«С военной точки зрения, первоначальная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, очевидно, по указке американцев. В этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции.

В феврале Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.

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