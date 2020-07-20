Французские эксперты получили данные с самописца сбитого в Иране Boeing

Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф получили данные с речевого самописца украинского Boeing, который был сбит под Тегераном в январе.

«Данные с CVR (речевого самописца), включая само происшествие, успешно выгружены BEA. Данные переданы иранскому Бюро по расследованию авиационных происшествий», — говорится в сообщении бюро.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia#PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020

Ранее в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщили, что 20 июля Иран отправит во Францию бортовые самописцы украинского Boeing.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

В июле в Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что комплекс ПВО, который сбил самолёт, был неправильно настроен.