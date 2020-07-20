Французские эксперты получили данные с самописца сбитого в Иране Boeing

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Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф получили данные с речевого самописца украинского Boeing, который был сбит под Тегераном в январе.
Французские эксперты получили данные с самописца сбитого в Иране Boeing
  • Reuters

«Данные с CVR (речевого самописца), включая само происшествие, успешно выгружены BEA. Данные переданы иранскому Бюро по расследованию авиационных происшествий», — говорится в сообщении бюро.

Ранее в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщили, что 20 июля Иран отправит во Францию бортовые самописцы украинского Boeing.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

В июле в Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что комплекс ПВО, который сбил самолёт, был неправильно настроен.

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