Иран 20 июля отправит Франции чёрные ящики сбитого украинского Boeing

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Иран 20 июля отправит для расшифровки во Францию бортовые самописцы со сбитого над Тегераном украинского Boeing, сообщили в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Иран 20 июля отправит Франции чёрные ящики сбитого украинского Boeing
  • Reuters

«Сегодня (26 июня. — RT) на заседании Совета ИКАО Иран сообщил, что чёрные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в МИД Украины заявили, что рассчитывают получить чёрные ящики Boeing до того, как они попадут для расшифровки во Францию.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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