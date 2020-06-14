На Украине рассчитывают получить от Ирана самописцы сбитого Boeing

Украина пока не обладает оборудованием для расшифровки бортовых самописцев со сбитого над Тегераном Boeing, однако в Киеве надеются получить чёрные ящики до того, как они попадут во Францию. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, для Украины важно установить причины катастрофы, а без расшифровки самописцев «установление полноценной картины не будет полностью легитимным».

«Второй момент — это компенсации для семей всех погибших и авиакомпании. Это целый блок вопросов», — сказал он в беседе с «Укринформом», добавив, что также важно привлечь к ответственности виновных в трагедии.

Кулеба отметил, что вокруг чёрных ящиков «происходит много игр».

«Расшифровка чёрных ящиков требует специального оборудования, которого пока на Украине нет. Украина ещё несколько месяцев назад достигла договорённостей с Францией по расшифровке бортовых самописцев там», — сказал он и добавил, что перед этим их должны увидеть на Украине.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

Как отметил иранский лидер Хасан Рухани, ВС Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, «что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе».

В феврале стало известно, что в Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.

В мае сообщалось, что власти Ирана намерены отправить чёрные ящики сбитого Boeing не на Украину, а в другую страну. Уточнялось, что это может быть Франция.