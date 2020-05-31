ISNA: Иран намерен передать самописцы украинского Boeing другой стране

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Власти Ирана намерены отправить чёрные ящики сбитого украинского Boeing не на Украину, а в другую страну, пишет агентство ISNA.
ISNA: Иран намерен передать самописцы украинского Boeing другой стране
  • Reuters

Как уточняется, такое решение принято в связи с «задержкой со стороны Украины».

Отмечается, что, вероятнее всего, бортовые самописцы будут отправлены во Францию.

В апреле посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран готов к обсуждению вопроса о передаче бортовых самописцев украинского самолёта Boeing 737-800.

Работы по расшифровке бортовых самописцев были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции в марте.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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