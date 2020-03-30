Иран остановил расшифровку самописцев украинского Boeing из-за COVID-19

В Иране приостановлена расшифровка самописцев сбитого над Тегераном украинского самолёта Boeing 737-800 из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил иранский министр дорог и городского строительства Мохаммад Эслами.

«Из-за коронавируса работы по расшифровке (бортовых самописцев. — RT) были приостановлены», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Эслами, расшифровка чёрных ящиков продолжится, когда ситуация с распространением COVID-19 в стране нормализуется.

В феврале пять стран призвали Иран предоставить самописцы со сбитого самолёта.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Чуть позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.