Иран остановил расшифровку самописцев украинского Boeing из-за COVID-19
- Reuters
«Из-за коронавируса работы по расшифровке (бортовых самописцев. — RT) были приостановлены», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Эслами, расшифровка чёрных ящиков продолжится, когда ситуация с распространением COVID-19 в стране нормализуется.
В феврале пять стран призвали Иран предоставить самописцы со сбитого самолёта.
8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Чуть позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.