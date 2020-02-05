Пять стран призвали Иран предоставить самописцы со сбитого самолёта

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина обратились к Ирану с требованием предоставить им бортовые самописцы со сбитого самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.

Соответствующее обращение было опубликовано Министерством иностранных дел Канады в Facebook.

«Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать чёрные ящики. Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло незамедлительно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать чёрные ящики», — говорится в заявлении.

Ранее в Иране приняли решение отказаться от передачи украинской стороне данных о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Чуть позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.