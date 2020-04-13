Иран готов возобновить диалог о передаче Украине самописцев Boeing

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Иран готов к обсуждению вопроса о передаче бортовых самописцев украинского самолёта Boeing 737-800, сбитого над Тегераном, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

В интервью газете «Известия» иранского посла спросили, завершился ли процесс передачи «чёрных ящиков» с украинского самолёта Киеву.

«Как было объявлено ещё в марте... процесс расшифровки «чёрного ящика» был остановлен из-за распространения коронавируса. Однако мы готовы возобновить обсуждение этих вопросов», — ответил он.

30 марта министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что работы по расшифровке бортовых самописцев украинского лайнера приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В феврале пять стран призвали Иран предоставить самописцы со сбитого самолёта.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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