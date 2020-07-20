Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

«Мы выиграли две мировые войны, две прекрасные мировые войны, жестокие и ужасные, и мы выиграли их из форта Брэгг, мы выиграли их из-за всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — заявил он в интервью Fox News в ответ на вопрос о возможном переименовании военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.

Трамп также сказал, что его «не волнует мнение военных» на этот счёт.

«Я должен принимать решение», — заявил президент США.

Ранее члены Демократической партии предложили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год.

В нём предлагается дать другие названия военным объектам, которые сейчас носят имена деятелей армии Конфедерации.

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