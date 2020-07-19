Пять полицейских пострадали в результате массовой драки в Германии
- Reuters
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Уточняется, что беспорядки произошли на Оперной площади города, где в момент происшествия находились около 3 тыс. человек.
По данным издания, мирная обстановка на площади после полуночи стала приобретать агрессивный характер. Вскоре началась драка, в результате которой пострадал человек, и полиции пришлось вмешаться. После этого полицейских стали забрасывать бутылками и оскорблять.
В ходе произошедшего были задержаны 39 человек.
Ранее в центре немецкого Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.