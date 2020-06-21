В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя начальника полиции города Томаса Бергера.
Уточняется, что в городе несколько сотен человек минувшей ночью разбивали витрины магазинов и грабили их, громили машины, а также нападали на полицейских.
Причиной беспорядков стало то, что полицейский патруль хотел остановить для проверки 17-летнего немца, подозреваемого в продаже наркотиков. Молодые люди в центре города пришли на выручку предполагаемому нарушителю и выступили против полицейских.
Всего, по оценке полиции, в волнениях участвовали около 500 человек. Для подавления беспорядков властям Штутгарта пришлось привлечь сотрудников правоохранительных органов из соседних городов.
Ранее в Германии и ряде других стран прошли протесты в связи со смертью в США афроамериканца Джорджа Флойда. В одном из парков Берлина появились граффити с изображением погибшего, а также его предсмертные слова «Я не могу дышать».