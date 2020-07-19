Число случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч

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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 250 тыс.
Число случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.

Уточняется, что за последние сутки в стране выявлено 2504 случая коронавирусной инфекции, скончались от вируса 39 человек.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 250 920, выздоровели 197 735 человек, умерли 2486 пациентов с коронавирусом.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.

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