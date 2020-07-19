Число случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.
Уточняется, что за последние сутки в стране выявлено 2504 случая коронавирусной инфекции, скончались от вируса 39 человек.
Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 250 920, выздоровели 197 735 человек, умерли 2486 пациентов с коронавирусом.
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