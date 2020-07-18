СМИ: Военного в США обвиняют в передаче секретной информации России

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Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвиняют в передаче секретной информации «человеку с российским гражданством». Об этом сообщает издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы военного суда.
СМИ: Военного в США обвиняют в передаче секретной информации России
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Отмечается, что Бриггс использовал рабочий компьютер для того, чтобы получить секретные данные в январе 2019 года. Эта информация, как предполагается, могла «нанести вред Соединённым Штатам или быть полезной иностранному лицу».

В исследованных журналистами документах не сказано, что именно передал обвиняемый и как он вышел на контакт с якобы гражданином России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что иностранные разведки на территории России не дремлют, но и российская контрразведка тоже.

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