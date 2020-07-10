В Кремле заявили, что иностранные разведки в России «не дремлют»

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Иностранные разведки на территории России не дремлют, но и российская контрразведка тоже. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что иностранные разведки в России «не дремлют»
  • РИА Новости

«Ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории Российской Федерации. Они днём и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб… И так же не дремлет наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о «шпиономании».

Как отметил Песков, в России шпиономания отсутствует, в отличие от Европы и США.

В феврале российский президент Владимир Путин заявлял, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается

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