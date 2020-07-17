В ВОЗ назвали число случаев инфицирования коронавирусом в Африке

В Африке число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 663 тыс. Об этом заявили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Из них выздоровели более 343 тыс. человек.

Over 663,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 343,000 recoveries & 14,000 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/XTYYKUxc1W — WHO African Region (@WHOAFRO) July 17, 2020

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в ЮАР, где выявлено свыше 324 тыс. случаев заболевания, а также в Египте (более 85 тыс. пациентов с COVID-19).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.