В ВОЗ назвали число случаев инфицирования коронавирусом в Африке

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В Африке число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 663 тыс. Об этом заявили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ назвали число случаев инфицирования коронавирусом в Африке
  • Reuters

Из них выздоровели более 343 тыс. человек.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в ЮАР, где выявлено свыше 324 тыс. случаев заболевания, а также в Египте (более 85 тыс. пациентов с COVID-19).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.

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