Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за решения по Айя-Софии
- РИА Новости
«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Эрдоган дал соответствующие пояснения, пообещав оставить доступ к объекту для всех желающих и обеспечить сохранность христианских святынь.
Ранее в МИД России назвали решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть внутренним делом Турции.
10 июля Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений.