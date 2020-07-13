Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за решения по Айя-Софии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом решение Анкары изменить статус Святой Софии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Эрдоган дал соответствующие пояснения, пообещав оставить доступ к объекту для всех желающих и обеспечить сохранность христианских святынь.

Ранее в МИД России назвали решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть внутренним делом Турции.

10 июля Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений.