ЦПВС: боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим беспилотниками
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Щербицкий рассказал, что «незаконные вооружённые формирования в идлибской зоне деэскалации продолжают предпринимать попытки совершения атак на российскую авиабазу Хмеймим с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов»: так, 11 июля «около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления».
«Огнём российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы», — цитирует РИА Новости Щербицкого.
Он также сообщил, что пострадавших или материального ущерба нет.
В июне Щербицкий сообщал, что средства ПВО России и Сирии 22 июня сбили два беспилотника боевиков вблизи авиабазы Хмеймим.