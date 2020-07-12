ЦПВС: боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим беспилотниками

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками.
ЦПВС: боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим беспилотниками
  • © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Щербицкий рассказал, что «незаконные вооружённые формирования в идлибской зоне деэскалации продолжают предпринимать попытки совершения атак на российскую авиабазу Хмеймим с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов»: так, 11 июля «около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления».

«Огнём российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он также сообщил, что пострадавших или материального ущерба нет. 

В июне Щербицкий сообщал, что средства ПВО России и Сирии 22 июня сбили два беспилотника боевиков вблизи авиабазы Хмеймим.

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