ЦПВС: боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим беспилотниками

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками.

Щербицкий рассказал, что «незаконные вооружённые формирования в идлибской зоне деэскалации продолжают предпринимать попытки совершения атак на российскую авиабазу Хмеймим с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов»: так, 11 июля «около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления».

«Огнём российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он также сообщил, что пострадавших или материального ущерба нет.

В июне Щербицкий сообщал, что средства ПВО России и Сирии 22 июня сбили два беспилотника боевиков вблизи авиабазы Хмеймим.