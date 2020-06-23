Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима

Средства ПВО России и Сирии 22 июня сбили два беспилотника боевиков вблизи авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к Хмеймиму и населённому пункту Джебла беспилотные летательные аппараты.

«Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — цитирует Щербицкого РИА Новости.

Отмечается, что пострадавших нет, база работает в плановом режиме.