Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима
- РИА Новости
- © Дмитрий Виноградов
По его словам, около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к Хмеймиму и населённому пункту Джебла беспилотные летательные аппараты.
«Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — цитирует Щербицкого РИА Новости.
Отмечается, что пострадавших нет, база работает в плановом режиме.