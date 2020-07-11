За сутки в КНР выявлено два новых случая заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае было выявлено два случая заболевания коронавирусом, оба случая ввозные.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что за последние сутки новых летальных исходов не было.

В медицинских учреждениях по-прежнему находятся 330 пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время направит миссию в Китай для установления источника происхождения коронавируса.