За сутки в КНР выявлено два новых случая заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Китае было выявлено два случая заболевания коронавирусом, оба случая ввозные.
За сутки в КНР выявлено два новых случая заболевания коронавирусом
  • © REUTERS/Thomas Peter

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что за последние сутки новых летальных исходов не было.

В медицинских учреждениях по-прежнему находятся 330 пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время направит миссию в Китай для установления источника происхождения коронавируса.

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