За сутки в КНР выявлено два новых случая заболевания коронавирусом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что за последние сутки новых летальных исходов не было.
В медицинских учреждениях по-прежнему находятся 330 пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время направит миссию в Китай для установления источника происхождения коронавируса.