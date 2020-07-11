Число случаев заболевания коронавирусом в Египте достигло 80 235
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«Зафиксирован 981 новый положительный результат тестов на коронавирус», — цитирует РИА Новости официального представителя Минздрава страны Халеда Мугахеда.
Общее число летальных исходов в Египте достигло 3702.
Также с момента начала пандемии в стране выздоровели 23 274 пациента с коронавирусом.
Ранее представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 444 983.