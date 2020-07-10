Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 августа

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 11 августа 2020 года.

«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года. Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией», — говорится в сообщении в Twitter посольства Финляндии в Москве.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.