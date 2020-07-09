Италия запрещает въезд и транзит из 13 государств

Италия запрещает въезд и транзит в страну для граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил итальянский Минздрав.

Запрет затронет Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдавию, Оман, Панаму, Перу, Доминиканскую Республику.

Указ предусматривает запрет на прямые и транзитные перелёты из этих стран.

«В мире пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесённые итальянцами в эти месяцы», — приводятся слова главы ведомства Роберто Сперанцы.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.