Лавров прокомментировал ситуацию с мирным договором с Японией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с мирным договором с Японией.
Лавров прокомментировал ситуацию с мирным договором с Японией
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«Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему», — сказал Лавров во время онлайн-сессии Примаковских чтений.

По его словам, это не то, о чём договаривались.

«Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года», — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, министр подчеркнул, что в основе всего, что должно определять дальнейшие отношения России и Японии, лежит проблема итогов Второй мировой войны.

«Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нём есть статья 107, которая гласит, что всё, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению», — отметил Лавров.

Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 

В мае в Министерстве иностранных дел России заявляли, что решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу по дипломатии» противоречит задаче создания благоприятной атмосферы в отношениях между государствами. 

В ведомстве подчёркивали неоспоримость российского суверенитета над Курилами.

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