Япония выразила России протест из-за исследований в Охотском море

Короткая ссылка
Япония направила России представление в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генсекретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Япония выразила России протест из-за исследований в Охотском море
  • © РИА Новости / Анто Денисов

По его словам, «Япония всегда внимательно следит за действиями России вокруг четырёх северных островов».

«Что касается этого вопроса, то 17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырём северным островам и не может быть принято», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, японское правительство намерено продолжать переговоры с российской стороной «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

Геологические исследования проводятся в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. Россия предупреждала Японию о проведении работ длительностью в три месяца.

В феврале главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги провели встречу в Мюнхене.

По итогам встречи Мотэги заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить