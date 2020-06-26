Япония выразила России протест из-за исследований в Охотском море
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По его словам, «Япония всегда внимательно следит за действиями России вокруг четырёх северных островов».
«Что касается этого вопроса, то 17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырём северным островам и не может быть принято», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, японское правительство намерено продолжать переговоры с российской стороной «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».
Геологические исследования проводятся в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. Россия предупреждала Японию о проведении работ длительностью в три месяца.
В феврале главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги провели встречу в Мюнхене.
По итогам встречи Мотэги заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.