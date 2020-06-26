Япония выразила России протест из-за исследований в Охотском море

Япония направила России представление в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генсекретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, «Япония всегда внимательно следит за действиями России вокруг четырёх северных островов».

«Что касается этого вопроса, то 17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырём северным островам и не может быть принято», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, японское правительство намерено продолжать переговоры с российской стороной «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

Геологические исследования проводятся в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. Россия предупреждала Японию о проведении работ длительностью в три месяца.

В феврале главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги провели встречу в Мюнхене.

По итогам встречи Мотэги заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.