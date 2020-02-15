Лавров провёл встречу с главой МИД Японии

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая график политического диалога, а также ряд актуальных международных вопросов.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении добиться взаимовыгодного решения территориального вопроса с Россией, а также урегулирования ситуации вокруг мирного договора между странами.

Бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН подчеркнул, что отношения российской и японской сторон достигли достаточно высокого уровня.