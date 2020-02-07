Абэ выступил за взаимовыгодные решения спорных вопросов с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении добиться взаимовыгодного решения территориального вопроса с Россией, а также урегулирования ситуации вокруг мирного договора между странами.

«(Я намерен. — RT) продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперёд. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — приводит его слова на общенациональном съезде за возвращение «северных территорий» РИА Новости.

Абэ также подчеркнул значимость дружеских отношений между Японией и Россией.

«Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — сказал он.

Японский премьер отметил, что отсутствие мирного договора между Японией и Россией на протяжении 74 лет не может быть нормальной ситуацией.

Ранее Абэ выразил решимость добиться подписания мирного договора с Россией.

Бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН подчеркнул, что отношения российской и японской сторон достигли достаточно высокого уровня.