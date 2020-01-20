Абэ заявил о намерении добиться подписания мирного договора с Россией

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что он «преисполнен решимости» добиться подписания мирного договора с Россией. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте Японии.
Абэ заявил о намерении добиться подписания мирного договора с Россией
  • © Reuters

Он заявил о последовательном выполнении договорённостей, достигнутых между ним и российским президентом Владимиром Путиным.

Абэ сообщил, что бывшие жители Южных Курил совершают на самолёте паломничества к могилам предков, «на четырёх островах продвигается совместная хозяйственная деятельность».

«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идём к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом (России. — RT)», — цитирует его ТАСС.

В декабре глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову соображения о том, как Москве и Токио продвигаться в вопросе заключения мирного договора.

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