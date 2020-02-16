Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
- Reuters
Об этом информирует NHK.
«Этапы (переговоров. — RT) меняются», — подчеркнул министр.
Он отметил, что в настоящее время по основным положениям дискуссии стороны не противостоят друг другу, а, напротив, переходят к позитивному обсуждению.
Ранее Лавров провёл встречу с Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе график политического диалога, а также ряд актуальных международных вопросов.
Бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН подчеркнул, что отношения российской и японской сторон достигли достаточно высокого уровня.