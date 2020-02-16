Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.

Об этом информирует NHK.

«Этапы (переговоров. — RT) меняются», — подчеркнул министр.

Он отметил, что в настоящее время по основным положениям дискуссии стороны не противостоят друг другу, а, напротив, переходят к позитивному обсуждению.

Ранее Лавров провёл встречу с Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе график политического диалога, а также ряд актуальных международных вопросов.

Бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН подчеркнул, что отношения российской и японской сторон достигли достаточно высокого уровня.