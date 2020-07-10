Посол России в США Анатолий Антонов провёл встречу с помощником госсекретаря США Кристофером Фордом. Об этом сообщается на странице бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению в Twitter.

«Сегодня большой день для дипломатии с Россией по стратегической безопасности: на встрече с послом России в США Антоновым помощник госсекретаря Форд закончил планирование рабочей группы по безопасности в космосе на конец июля», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Форд пригласил замглавы российского МИД Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической безопасности, который в последний раз проходил в январе».

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США пригласят Китай на переговоры с Россией в Вене по контролю над вооружениями.

МИД Китая отмечал, что США «до сих пор не сказали, чего они хотят» от участия КНР в переговорах: чтобы Пекин повысил свой ядерный арсенал до уровня Вашингтона или же сами США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая.