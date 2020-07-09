МИД России выступил за скорейшее проведение консультаций с Чехией
- Reuters
По её словам, МИД давно дал необходимые полномочия послу России в Праге, российская сторона призывала Чехию активизировать диалог.
«Подтверждаем нашу готовность к диалогу с Чехией на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел двух стран», — сказала Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет провести такую встречу в ближайшее время.
«Мы призываем чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных наших стран», — отметила она.
RT вёл прямую трансляцию брифинга Захаровой.
В начале апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Позднее двое сотрудников российского посольства были объявлены Чехией персонами нон грата.
В июле премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага заинтересована в нормализации отношений с Москвой.