МИД России выступил за скорейшее проведение консультаций с Чехией

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона выступает за скорейшее проведение двусторонних консультаций с Чехией с целью урегулирования возникших проблем в отношениях Москвы и Праги.
МИД России выступил за скорейшее проведение консультаций с Чехией
  • Reuters

По её словам, МИД давно дал необходимые полномочия послу России в Праге, российская сторона призывала Чехию активизировать диалог.

«Подтверждаем нашу готовность к диалогу с Чехией на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел двух стран», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет провести такую встречу в ближайшее время.

«Мы призываем чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных наших стран», — отметила она.

RT вёл прямую трансляцию брифинга Захаровой.

В начале апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Позднее двое сотрудников российского посольства были объявлены Чехией персонами нон грата.

В июле премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага заинтересована в нормализации отношений с Москвой.

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