В Белграде запретили собрания численностью более десяти человек

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что в Белграде вводятся ограничения на собрания численностью более десяти человек.

«Первая мера для Белграда — запрет на массовые собрания людей больше десяти человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях», — цитирует её Kurir.

По её словам, также «вводятся ограничения рабочего времени в закрытых помещениях».

При этом, как передаёт Mondo, Брнабич уточнила, что для введения комендантского часа в Белграде должно быть также объявлено чрезвычайное положение. В связи с этим власти страны намерены сделать «промежуточный шаг в направлении режима ЧП».

Ранее сообщалось, что в центре Белграда в ночь на 8 июля произошли массовые беспорядки из-за решения властей Сербии ввести новые ограничения для борьбы с коронавирусом, в частности комендантский час в Белграде.