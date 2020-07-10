Госдеп наймёт советника для помощи Армении в борьбе с коррупцией

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Юлия Гуреева
Госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с Министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ. RT ознакомился с контрактом американского ведомства.
Госдеп наймёт советника для помощи Армении в борьбе с коррупцией
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  • РИА Новости

«Советник будет оказывать поддержку правительству Армении в создании новых антикоррупционных органов и повышении их эффективности (в том числе находящегося в процессе образования антикоррупционного комитета Армении). Эти учреждения будут расследовать случаи коррупции и привлекать коррупционеров к ответственности», — говорится в документе.

Помимо этого, специалист должен консультировать власти Армении по вопросам разработки и реализации реформ в правоохранительной сфере. Ему предстоит взаимодействовать с Минюстом и другими органами правопорядка.

«Проводить подготовку, обучение, а также предоставлять другую техническую поддержку Министерству юстиции, антикоррупционному комитету Армении (когда он будет создан) и другим соответствующим институтам уголовного правосудия по широкому спектру вопросов, при этом уделяя первостепенное внимание борьбе с коррупцией на высоком уровне», — сообщают в Госдепартаменте США.

Советник также займётся организацией учебных поездок, тренингов для следователей и управлением финансируемыми Вашингтоном проектами.

Как подчёркивают в ведомстве, претендовать на эту должность могут только американские граждане.

Ранее стало известно о планах США потратить до $10 млн на продвижение антикоррупционной политики в Армении. Проект предполагает создание условий, в которых сокращались бы возможности для коррупции.

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