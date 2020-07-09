СБ ООН не принял резолюцию России по Сирии

Председательствующий в Совбезе постпред Германии Кристоф Хойсген сообщил, что Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России, предлагающий оставить один погранпереход на границе Сирии для доставки гуманитарной помощи.

Об этом информирует РИА Новости.

Хойсген сообщил, что «за резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре».

«Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов», — пояснил он.

Отмечается, что для принятия резолюции необходимо получить девять голосов из 15.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.

Позднее постоянное представительство России при ООН заявило, что российская сторона внесёт в Совбез ООН проект резолюции, которая предполагает сохранение одного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи в Сирию.