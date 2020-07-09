СБ ООН не принял резолюцию России по Сирии
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
Хойсген сообщил, что «за резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре».
«Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов», — пояснил он.
Отмечается, что для принятия резолюции необходимо получить девять голосов из 15.
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.
Позднее постоянное представительство России при ООН заявило, что российская сторона внесёт в Совбез ООН проект резолюции, которая предполагает сохранение одного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи в Сирию.