Россия предлагает оставить один КПП для доставки гуманитарной помощи в САР
- Reuters
«Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб Аль-Хава», — говорится в заявлении на сайте постпредства.
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.