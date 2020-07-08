Россия предлагает оставить один КПП для доставки гуманитарной помощи в САР

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Постоянное представительство России при ООН заявило, что российская сторона внесёт в Совбез ООН проект резолюции, которая предполагает сохранение одного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Россия предлагает оставить один КПП для доставки гуманитарной помощи в САР
  • Reuters

«Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб Аль-Хава», — говорится в заявлении на сайте постпредства.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.

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