Террористы обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.

«Зафиксировано два обстрела населённого пункта Меладжа, один обстрел населённого пункта Кафер-Мус, один обстрел населённого пункта Фатира, один обстрел населённого пункта Дахр-Эль-Кебир в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Раша в провинции Латакия, один обстрел населённого пункта Тедиль в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Ранее сообщалось, что после снятия ограничений, связанных с пандемией, в сирийском Алеппо открылся Национальный музей. Окончен очередной этап восстановительных работ, и посетителям теперь доступны два зала из десяти имеющихся.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.