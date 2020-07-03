В Алеппо возобновил работу Национальный музей

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После снятия ограничений, связанных с пандемией, в сирийском Алеппо открылся Национальный музей. Окончен очередной этап восстановительных работ, и посетителям теперь доступны два зала из десяти имеющихся.
В Алеппо возобновил работу Национальный музей
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Куратор отдела древних сирийских экспонатов Ахмад Осман рассказал, что в довоенное время каждый зал был посвящён одному древнему государству, ранее находившемуся на территории современной Сирии.

Как пишут «Известия», во время боевых действий здание музея серьёзно пострадало. Собранных средств пока хватило на ремонт только двух залов. По словам Ахмада Османа, в настоящее время музей выставляет около 5% экспозиции.

Сотрудникам музея удалось частично сохранить уникальную коллекцию музея. Часть экспонатов была вывезена в Дамаск, часть — такие, как скульптуры и барельефы, — сохранили тут, укрывая их мешками с песком или пряча в деревянные ящики.

Осенью в Алеппо восстановили главный рынок «Сахтия», сообщал ФАН. В работах по восстановлению района участвовал ряд организаций, среди которых Генеральный директорат по древностям и музеям, власти провинции, городской совет Алеппо, Сирийский фонд развития и Фонд культуры Ага Хана.

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