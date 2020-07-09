Антонов призвал уважать позицию Китая по переговорам о вооружениях

Российский посол в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая о нежелании присоединяться к переговорам России и США о контроле над вооружениями.

«Китайская позиция кристально чиста: Китай не готов присоединяться к переговорам по контролю над вооруженями. Мне кажется, мы должны уважать такую позицию», — сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, которую организовал Центр национальных интересов в Вашингтоне. Слова Антонова приводит РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.

В МИД Китая отметили, что США «до сих пор не сказали, что они хотят» от участия КНР в переговорах: чтобы Пекин повысил свой ядерный арсенал до уровня Вашингтона или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая.