Американский генерал усомнился в сотрудничестве России с талибами

Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что считает малоубедительными данные о сотрудничестве России с радикальным движением «Талибан»*.

По его словам, поступавшая ему информация от американской разведки по этому поводу имела слишком слабую доказательную базу.

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке» — цитирует его ABC.

Вместе с этим он добавил, что талибы до подписания соглашения с США всегда активно атаковали американских военных, так что соответствующие журналистские статьи не изменили подход Пентагона к обеспечению безопасности военнослужащих.

В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.