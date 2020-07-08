Американский генерал усомнился в сотрудничестве России с талибами
- Reuters
По его словам, поступавшая ему информация от американской разведки по этому поводу имела слишком слабую доказательную базу.
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке» — цитирует его ABC.
Вместе с этим он добавил, что талибы до подписания соглашения с США всегда активно атаковали американских военных, так что соответствующие журналистские статьи не изменили подход Пентагона к обеспечению безопасности военнослужащих.
В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».
Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.