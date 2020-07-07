В МИД рассказали о позиции России по выходу США из ДОН

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Российская сторона не намерена уговаривать Соединённые Штаты остаться в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.
В МИД рассказали о позиции России по выходу США из ДОН
  • © Global Look Press

Во время конференции, которую организовал международный дискуссионный клуб «Валдай», Бушуев сообщил, что была высказана идея об устранении существующих претензий в рамках так называемой малой группы экспертов.

По словам Бушуева, глава российской делегации — замглавы МИД России Сергей Рябков — отмечал, что Россия приглашает в эту группу в том числе США, пока они не выйдут из ДОН.

«Поэтому, собственно говоря, главная идея — все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать США мы не собираемся, это их решение», — цитирует его РИА Новости.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Как уточнили в Госдепе, решение вступает в силу через шесть месяцев после объявления.

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